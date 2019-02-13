Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Şüphelilerin 129’unun aktif görevde olduğu tespit edilirken, bunların 80’inin soruşturmada kuvvetli şüpheli olarak yer aldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 600 kişi gözaltına alındı. Bilirkişi heyeti, 2010 polislikten komiserliğe geçiş sınavına giren 9 bin 388 kişiyi inceledi. Sınavı kazanan bin 500 kişi hakkında “ölçme ve değerlendirme raporu” hazırlandı. Bu kapsamda sınavı kazananlardan 930’unun ihraç edildiği ve 129’unun aktif görevde olduğu aktarıldı. Pazartesi günü tebligat yapılarak 129 kişi görevden el çektirildi.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerden yaklaşık 500’ünün de örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirtildi.

Sınavı kazananların yüzde 84’ünün örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasını fişleyen Garson kod adlı imamdan çıkan SD kartta fişlendiği de öğrenildi. Şüphelilerin 566’sının A4/A5 koduyla yani FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede olan kişi olduğu aktarıldı. Kalan 325 kişinin ise B4/B5 koduyla yine FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan veya zaafı olan kişiler olarak fişlendiği kaydedildi.