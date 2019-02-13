Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada PKK/PYD terör örgütü propagandası yapan şahıslara jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde kırsal mahallelerde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şahısların jandarma karakoluna götürüldükleri belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sosyal medyada terör propagandası yapanlara operasyon: 11 gözaltı
13.02.2019 - 11:04 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada PKK/PYD terör örgütü propagandası yapan şahıslara jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde kırsal mahallelerde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şahısların jandarma karakoluna götürüldükleri belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sosyal medya,PKK,KCK,
604391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604391.aspx
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