Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada PKK/PYD terör örgütü propagandası yapan şahıslara jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde kırsal mahallelerde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şahısların jandarma karakoluna götürüldükleri belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.