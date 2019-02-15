Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saatlerinde Ekinözü-Elbistan karayolunun Belan geçidinde meydana geldi. Sıddık Şahin (46), yolda kalan bir tır sürücüsüne traktörü ile yardım etmek istedi. Tırı kurtardıktan sonra dönüş yoluna geçen Şahin, Belan geçidine geldiğinde traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan ve uçuruma doğru ilerleyen traktörünü durduramayan Şahin, son bir hamle ile traktörden atladı. Traktör ise lastiklerinin üzerinde yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra kayalara çarparak durabildi. İkiye bölünen traktörün sürücüsü Şahin, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.