Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’nin İş Bankası yönetimindeki temsilcisi Müslim Sarı’nın aynı zamanda Parti Meclisi üyesi olmasıyla ilgili “Hem partiyi yönetecek, hem bir bankanın yönetiminde olacak. Bu doğru değil. İkisinden birinden istifa etmesi lazım” diyen Tunç konuya ilişkin şunları söyledi:

Bunlar, Atatürk’ün vasiyetnamesini çarpıtıyor. Atatürk’ün, vasiyetnamesinde İş Bankasının yüzde 28,5 hissesini CHP’ye tahsis etmesinin sebebi, siyasetin ve demokrasinin güçlenmesini istemesi. CHP, 12 Eylül’de kapatıldıktan sonra SHP kuruldu. Bu hisselere SHP’ye devredildi mi? Hayır. Dolayısıyla parti yapısı devlet hazinesi gibi kalıcı bir şey değil. Kapanıyor, açılıyor, birleşiyor. Böyle durumlarda bu vasiyeti nereye koyacaksınız? Bugünkü parti yöneticileri, partinin kapatılmasına karar verseler bu hisseler yine hazineye gidecek. CHP’yi kapatanlar Atatürk’ün vasiyetine aykırı mı davranmış olacak? Burada ne hukuki ne de hakkaniyete uygun bir durum var. Çünkü o dönemde tek parti vardı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Siyasi Partiler Kanunu’nda, Anayasa’da siyasi partilerin ticari faaliyet yapması yasak. Başka siyasi partiler varken; CHP’ye böyle bir avantaj sağlanması da Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı. CHP’nin hisselerinin hazineye devredilmesi Atatürk’ün vasiyetine daha uygun olur. Atatürk’ün millete mâl etme niyetini gerçekleştirmek lazım. O da hazineye devridir.

BANKAYA DA ZARAR VERİYOR

CHP’lilerin kendiliğinden kanun çıkmadan bir an önce hisselerini hazineye devretmesi lazım. CHP, Atatürk’ün vasiyetnamesine sığınıyor. ‘Biz bundan bir gelir sağlamıyoruz’ diyorlar. Sağlamıyorsanız ne yapıyorsunuz orda? Bankayı nasıl yönlendiriyorsunuz? Kredileri kime aktarıyorsunuz? Tüm bunlar önemli. Bir siyasi parti, banka yönetiminde olamaz. Bu İş Bankasına da zarar veriyor. Bu kadar köklü bankanın böyle siyasi tartışmaların içerisinde olmaması gerekir. ‘CHP’nin bankası’ görüntüsü olmamalı. Devletin, milletin malı hâline gelmeli.