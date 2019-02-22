FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen tamamı muvazzaf 295 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hakkında operasyon başlatıldı.
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 295 muvazzaf askere gözaltı kararı
22.02.2019 - 08:11 | Son Güncelleme: 22.02.2019 - 08:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında tamamı muvazzaf 295 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Etiketler : fetö,operasyon,
606280 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606280.aspx
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