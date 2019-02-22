FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen tamamı muvazzaf 295 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hakkında operasyon başlatıldı.