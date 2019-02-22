Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara’da cumartesi günü, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 60-75 kilometre arasında fırtına, yer yer 9 kuvvetinde saatte 90 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi.
Bursa Valiliğinde kuvvetli fırtına uyarısı
22.02.2019 - 17:50 | Son Güncelleme: 22.02.2019 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Valiliği, vatandaşlara kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.
Etiketler : Bursa Valiliği,
606459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606459.aspx
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