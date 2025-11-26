“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı’nın ikinci duruşması bugün yapılıyor. 22 Haziran’dan bu yana cezaevinde bulunan Altaylı hakkında mahkemenin kesin kararı verip vermeyeceği tartışılırken, gözler duruşmadan çıkacak açıklamaya çevrildi.

Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fatih Altaylı’nın davasında süreç yeniden hız kazandı. İlk duruşmada karar çıkmaması üzerine ertelenen yargılamanın ikinci celsesi bugün yapılıyor. Fatih Altaylı duruşması yakından takip edilirken tahliye oldu mu, dava sonucu açıklandı mı merak ediliyor.

FATİH ALTAYLI TAHLİYE OLDU MU?

Gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunuyor. Bugün görülen davanın ikinci celsesinde tahliye olup olmayacağı merak edildi. Hakim heyeti, celse arasında savcının mütalaasını aldığı için bugünkü oturumun kritik olduğu belirtiliyor. Altaylı'nın tutukuluk halinin devamına karar verilirken 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

FATİH ALTAYLI DURUŞMASI DAVA SONUCU AÇIKLANDI MI?

Davanın ikinci celsesi bugün yapılmaya başlandı. Savcının en az 5 yıl hapis cezası talep ettiği mütalaa, karar aşaması öncesinde dosyaya işlendi. Dava sonucu açıklandı. Kararını açıklayan mahkeme, Altaylı’nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

20 Haziran 2025 tarihinde Altaylı’nın YouTube kanalında yayımlanan bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Altaylı, 21 Haziran’da gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 Ekim 2025’te yapılan ilk duruşmada karar çıkmadı ve mahkeme dosyayı savcılığa mütalaa hazırlanması için iade etti. Savcı hazırladığı mütalaada Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan en az 5 yıl hapis cezası talep etti. Duruşma 26 Kasım 2025 tarihine ertelenmişti ve bugün davanın en kritik aşaması görülüyor.

