Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın yaptı. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınırken, firarda olan bir kişi ise aranıyor. Gözaltına alınan 24 DEAŞ şüphelisi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
03.03.2019 - 18:49 | Son Güncelleme: 03.03.2019 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Samsun,DEAŞ,operasyon,
608224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/608224.aspx
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