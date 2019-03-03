Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükada'da AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Anadolu Kulüp'te kanaat önderleri ile buluştuktan sonra Büyükada'dan ayrıldı.



Helikopter ile Büyükada'dan ayrılan Binali Yıldırım, havadan İstanbul'u inceledi.