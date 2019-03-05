Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Can Dündar ve Memet Ali Alabora gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 2’si tutuklu 6’sı firari 16 sanık hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Savcılık iddianamesinde şu satırlar yer aldı: “Gezi Parkı kalkışmasının, bir tertibat olduğu ve bu tertibatta Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında önemli bir aktör olduğu anlaşılan George Soros tarafından kurulmuş olan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Osman Kavala’nın organizatör şahıs ve finansör olduğu anlaşılmıştır. Memet Ali Alabora ve birlikte hareket ettiği şahısların, çıkan olayların alevlendirilmesi için Twitter üzerinde örgütlenme gerçekleştirdiği, PKK, DHKP/C, MLKP gibi sol terör örgütü üye ve yandaşlarını, Oyuncular Sendikası aracılığı ile tiyatro ve sinema oyuncularını etki ajanlığı yaparak sokak eylemlerine çekmeye çalıştığı tespit edilmiştir.”

İddianamede, hükümet karşıtı hareketlerin taktisyeni ABD’li profesör Gene Sharp’a da vurgu yapılırken şöyle denildi: Gene Sharp’ın yazdığı “Diktatörlükten Demokrasiye” isimli kitapta yer alan 198 maddelik eylem faaliyetlerinin Gezi kalkışması kapsamında bire bir uygulandığı tespit edilmiştir.