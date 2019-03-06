Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, harekata ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği duyuruldu.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
06.03.2019 - 16:20 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Etiketler : MSB,Kuzey Irak,terör,PKK,YPG,
608829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/608829.aspx
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