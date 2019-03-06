Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, harekata ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği duyuruldu.