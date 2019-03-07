Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den satın  alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) kompleksinin ülkesine teslim  edildiğini bildirdi. 

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir süre önce  satın alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracının ülkesine getirilmesiyle ilgili  açıklamada bulundu.

Türkiye'de üretilen İHA'ların 12 saat gözlem yapabildiğine ve yüksek  isabetli saldırı gerçekleştirebildiğine dikkati çeken Poroşenko, "Modern insansız  hava araçları Bayraktar TB2 artık Ukrayna'da." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunu modern silah ve teçhizat ile güçlendirmeye devam  ettiklerini belirten Poroşenko, silahlı İHA satın alımının Ukrayna ile NATO  arasındaki ortaklık programının bir parçası olduğuna işaret etti.

Poroşenko, "Programın bir sonraki adımı ise Zaporojye şehrinde modern  insansız hava aracı parçaları üretecek Ukrayna-Türkiye ortak işletmesi kurmak  olacak." açıklamasında bulundu.

Dün Devlet Başkanı Poroşenko, Bayraktar İHA testinin yakında  Ukrayna’da gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Ukrayna’nın, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 tipi İHA alımına  yönelik  yaptığı anlaşma gereği 6 adet İHA üretileceği ve araçların 1 yıl içinde  teslim edileceği bildirilmişti.

Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve  ekipmanlarının da Ukrayna'nın kullanımına sunulacağı ifade edilmişti.