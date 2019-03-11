Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Şırnak kadim şehirlerimizin en kıdemlisidir. Bu toprakların irfanı bize bir olmayı dost ve kardeş olmayı öğretir. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın ve tarihin çocuklarıyız. Hep birlikte aynı kıbleye yönelen ve saf tutan çocuklarız.

Doğu’da biziz Batı’da biziz. Biz bu ülkenin her iline sevdalıyız.



“HER TÜRLÜ AYRIMCILIK VE BÖLÜCÜLÜK AYAKLARIMIZIN ALTINDADIR”

Şırnak’ı Antalya’dan, Bursa’dan, Hakkari’den ayrı düşünmeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke, bu vatan, bu devlet hepimizindir. Bunun için tek millet diyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes etnik kökenine bakılmaksızın birdir.

Hepimizin ecdadının ortak mücadelesini bu bayrağın rengi temsil ediyor. Bizim son devletimiz olan Türkiye cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yoktur. Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir. Biz bu topraklar üzerinde bir ameliyata asla izin vermeyiz. Şu anda Kobani’den gelen 300 bin kişiyi Türkiye’de ağırlıyoruz. Şu anda yaklaşık 4 milyon mülteci Türkiye’de biz bunları ağırlarken hiçbir ayrımcılık yapmadık.

Biz merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman merhametle şefkatle muamele edeceğiz bizim yaptığımız bu. Bu devlet işte böyle büyük bir devlettir. İşte bunun için 31 Mart bir beka seçimidir. Türkiye’nin kritik seçimlerinden bir tanesidir. Bunun için 31 Mart’a sadece belediye başkanlarını değil aynı zamanda Şırnak’ın da geleceğini tayin edeceksiniz diyoruz. 10 sene önce bu Şırnak’ın hali neydi? Her taraf çöplük çukur çamur… Rezillik… Biz buraya Bakanlığımızla gelip şu güzel binaları yaptık. Benim Şırnaklı kardeşlerime bu güzel binalar yakışır da ondan…

Şimdi yeni bir Şırnak var istiyoruz ki terör örgütünün destekledikleriyle değil sizlere gerecekten sahip çıkacak AK Parti iktidarı ile yerel seçimlerde Şırnak’ta yeni bir dönem başlasın.

Biz Şırnak’a tarihinde görülmemiş hizmetlerle Şırnak’ı buluşturduk. 17 yılda Şırnak’a 10,5 katrilyon buraya yatırım yaptık. Eğitimde 3380 yeni derslik yaptık. Şırnak Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Şırnak’ın evlatlarının üniversiteyi ayaklarına getirdik.

Cizre stadı kullanılamaz halde. İlçemize 10 bin seyirci kapasiteli stadyum yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Şırnak’a son 17 yılda 56 sağlık tesisi yaptık.

Şırnak’a şehit hastanesi standardında 500 yataklı bölge hastanesi kazandırıyoruz. Arsa tahsisi çalışmaları sürüyor.

Terör örgütünün çukur eylemleri sırasında tahrip ettiği Şırnak, Silopi, Cizre’yi tek bir vatandaşın mahrum olmasına izin vermeden adeta ayağa kaldırdık. Bunlar burada evlerinizi yakıp yıkmadı mı? Evlerin bodrumlarında yargılama yapmadılar mı?

İmar barışıyla 26 bin Şırnaklı kardeşimizin sıkıntısını çözdük.

Bu yıl içinde Cizre’ye, önümüzdeki yıl içinde de Silopi ve İdil’e doğal gazı vereceğiz

Artık bu ülkeni de Şırnak’ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur.

1-13-14 yaşındaki çocuklarınızı dağlara kimler kaçırdı? Bu teröristler değil mi? Bunlara bizim verecek çocuklarımız yok. Sağlam duracağız. Diyarbakır Belediyesi’nin önündeki anneler ziyaretime geldiğinde onların gözyaşlarını unutamıyorum.

Çocukları Kandil’e kaçırılmışlardı. Artık bu ülkelerin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı.