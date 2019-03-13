Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İcra takibiyle alakalı söz konusu iş adamıyla ilgili konuşan Yavaş “Bu şahıs, resmî evrakta sahtecilik ve şantaj suçlarından hapis cezası almış bir suçludur. Bu şahıs avukatlığını yaptığım şirketin şahsıma yaptığı ödemeyi alıp kaçmış, buna karşılık şahsıma bırakmış olduğu senedi icraya vermemiz sonucunda bu şahsın senetteki imzasının da sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Yani burada asıl mağdur olan benim” iddiasında bulundu. Jet hızıyla bir iddianame düzenlendiğini belirten Yavaş “Bu iddianameyi düzenleyen savcının da KPSS soruşturmasından dolayı sıkıntılı olması düşündürücüdür” dedi.