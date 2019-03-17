Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya mitinginde halka hitap ett,.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum."

"Antalya dik durdukça hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez."

"Öyle bir gürleyin ki birliğimize saldıran teröristlerin kabusu olsun."

"Sevgi dilde değil gönüldedir, kalptedir."

"Almış eline kağıtları 'Man Adası Man Adası..." Açtım davayı. Ordan geldiği zaman 2.5 milyonu Mehtemçik Vakfı'na hediye edeceğim."

"CHP ne demektir? Çöp, çukur, kötü yapılaşma her şey var."

"82 milyonun Cumhurbaşkanıyım, bizde ayrım yok"

"Yeni bir millet bahçesi yapıyoruz. Antalya'nın en büyük millet bahçesi olacak."

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