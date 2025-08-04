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Erdoğan'dan İngiltere Başbakanı Starmer'e 'Filistin' tebriği

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü. Cumhurbaşkanı, Starmer'i Filistin Devleti'ni tanıma kararından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM MASADA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Gazze’deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE ATEŞKESİ DESTEKLİYOR

Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirtti.

İNGİLTERE'YE FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koyarken, İngiltere Başbakanı Starmer’ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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