Mavi Vatan'da sıcak saatler: TCG Bozcaada harekete geçti!

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bozcaada karakol gemisinin Gökdeniz-01 isimli teknenin yardım çağrısı üzerine bölgeye gittiğini ve 1 yaralının intikalini sağladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Mavi vatanda görev başında, her koşulda milletinin yanında. TCG Bozcaada karakol gemisi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Mersin'den harekat sahasına intikal halindeyken Gökdeniz-01 isimli teknenin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye gitti. Yaralı olan vatandaşımıza ilk müdahale TCG Bozcaada'da yapılarak, vatandaşımızın Sahil Güvenlik TCSG-34'e transfer edilmesi sağlandı.