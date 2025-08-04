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Mavi Vatan'da sıcak saatler: TCG Bozcaada harekete geçti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mavi Vatan&#039;da sıcak saatler: TCG Bozcaada harekete geçti!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mavi Vatan'da sıcak saatler yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bozcaada karakol gemisinin Gökdeniz-01 isimli teknenin yardım çağrısı üzerine bölgeye gittiğini ve 1 yaralının intikalini sağladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bozcaada karakol gemisinin Gökdeniz-01 isimli teknenin yardım çağrısı üzerine bölgeye gittiğini ve 1 yaralının intikalini sağladığını açıkladı.

Mavi Vatan'da sıcak saatler: TCG Bozcaada harekete geçti! - 1. Resim

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Mavi vatanda görev başında, her koşulda milletinin yanında. TCG Bozcaada karakol gemisi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Mersin'den harekat sahasına intikal halindeyken Gökdeniz-01 isimli teknenin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye gitti. Yaralı olan vatandaşımıza ilk müdahale TCG Bozcaada'da yapılarak, vatandaşımızın Sahil Güvenlik TCSG-34'e transfer edilmesi sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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