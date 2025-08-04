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Bu YAŞ çok farklı! Yeni komuta kademesi belli oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu YAŞ çok farklı! Yeni komuta kademesi belli oluyor
TSK, YAŞ, Genelkurmay, Terfi, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dört bir yanı savaş, saldırı, karışıklık ve tehditlerle dolu Türkiye, ordusunun çatısını şekillendirecek kritik toplantıya hazırlanıyor.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesini belirleyecek olan Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak şûrada, terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları ele alınacak.

2023 yılında atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 4 yıllık görev süresinin iki yılını tamamladı. 2023 yılında atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun 2 yıllık görev süresi bu sene doldu. Aynı yıl atanan Orgeneral Bayraktaroğlu ile Orgeneral Kadıoğlu’nun yaş haddileri henüz dolmadığı için görev sürelerinin uzatılması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi de geçtiğimiz yıl dolmuş, ancak bir yıllığına uzatılmıştı. Tatlıoğlu’nun kuvvet komutanlığında yaş haddini 72’ye çıkaran yeni düzenleme çerçevesinde görevine yine uzatma yolu ile devam edebileceği belirtiliyor. Tatlıoğlu emekli edilirse yerine Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız’ın getirilebileceği iddia ediliyor.

75 general ve amiralin, şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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