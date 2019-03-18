Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teslim olan E.A. adlı teröristin, ifadesinde; örgüte erkek arkadaşının etkisiyle katıldığını, Irak kuzeyindeki kamplarda bir süre eğitim aldığını ve sonradan diğer bölgelere gönderildiğini, bu süre içinde gördükleri ve yaşadıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu ve kaçarak teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Çarpık ilişkiler ve örgütten kaçışlarda artış had safhada

Teröristin ifadesinde, örgüt içerisindeki huzursuzluk ve güvensizlik ortamının sürekli arttığını, çarpık ve yoz ilişkilerin çok yaygın hale geldiğini, üst düzey örgüt mensuplarının hiçbir yasağı tanımadığını, buna karşı yasağa uymayan alt düzeydeki örgüt mensuplarına ise işkence uygulandığını, işkence ve tecavüzler nedeniyle örgütten kaçanların ve kaçmak isteyenlerin arttığını, kaçamayanlar arasında ise intihar edenlerin sayısının her geçen gün yükseldiğini belirttiği öğrenildi.