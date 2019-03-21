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İçişleri Bakanı Soylu: Denizli'de bütün tespitler yapıldı
21.03.2019 - 11:04 | Son Güncelleme: 21.03.2019 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Denizli'deki deprem) Şu anda bütün tespitler yapıldı. Hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de AFAD'ımız valiliğimizin koordinasyonunda ortak çalışma gerçekleştiriyorlar. (Evlerle ilgili çalışmalar) En yakın zamanda başlayacaktır. Sizi çok çadırlarda bekletmeyeceğiz.'
Etiketler : Süleyman Soylu,
611626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611626.aspx
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