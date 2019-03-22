Gaziantep'te bir restoranda kanaat önderleri ve sivil toplum  kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Gül, burada yaptığı konuşmada,  şehirlerin gelişip güzelleşmesi ve gençlerin kötü alışkanlıklardan  uzaklaştırılması için sivil toplum örgütlerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Gül, her sivil toplum kuruluşunun millet-devlet kaynaşması için kendi  alanında çaba gösterdiğini ifade ederek, Gaziantep'in her konuda olduğu gibi  sivil toplum kuruluşları açısından da örnek olduğunu, kendi aralarındaki diyalog  ve iş birliğiyle takdiri hak ettiğini kaydetti.

Yerel seçimler yaklaşırken Türkiye'de artık kimin kimle beraber  olduğunun daha net ortaya çıktığını anlatan Bakan Gül, "Biz kimin kiminle yan  yana, üst üste, alt alta olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin seçimlerine  karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım  daha kimler tweet atacak? Ama kim ne yaparsa yapsın son sözü milletimiz  söyleyecek. Sandık, demokrasinin namusudur, ordan çıkacak her sonuca herkes saygı  gösterecek. Bu seçimlere bir yerel seçimin ötesinde ne anlamlar yüklendiğini  görmemiz lazım." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, milletin Cumhur İttifakı'na gereken desteği  vererek, sırtını terör örgütüne yaslayanları sevindirmeyeceğine işaret ederek,  şunları belirtti:

"Şimdi bakıyorsunuz İYİ Parti Genel Başkanı çıkıp 'Mehmetçik  cezaevinde' diyor. Ne zaman darbeciler Mehmetçik oldu? Onlar haindir. Onların  adını Mehmetçik'imizin adıyla bir arada anamazsın. Onlar darbecidir, Mehmetçik  değil. Türkiye bir darbe girişimi yaşamıştır. Hangi meslek grubu olursa olsun, bu  hainler yargının önüne çıkacaktır. Hiçbirimiz yargıya müdahale edemeyiz. Hak  edene yargı gereken cezayı verecektir. Ama cezaevinde olanlar F-16'larla  insanlarımızı öldürenlerdir. İnsanlarımızı şehit edenler Mehmetçik değil,  darbecilerdir. Onlar da yargılanmaktadır. Bugün bu dili kullananlar, sırtını  bunlara güvenip yaslayanlar, milletimizden en büyük yanıtı alacaktır. Buna  inanıyoruz."

"Yeni Zelanda Başbakanının takındığı tavrı örnek almalılar"

Bakan Gül, Yeni Zelanda'da camilere yönelik terör saldırılarına tepki  göstererek, "Olayı kınıyoruz. Ancak olaylardan sonra Yeni Zelanda Başbakanının  takındığı tavır gerçekten takdire şayandır. Esasen batılı siyasetçiler ve batılı  medya Yeni Zelanda Başbakanının takındığı tavrı örnek almalı. Teröre karşı en  güzel ve en anlamlı cevap verilmiştir. Terörü, hiçbir ırk veya devletle  özdeşleştirerek değil, tüm dünya insanlığı olarak ortak tavır alarak  bitirebiliriz. Aksi durum kimseye yakışan tavır değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelişmesini istemeyenlerin bir araya gelmesine karşın, dün  olduğu gibi bugün de milletle yollarına devam edeceklerini aktaran Gül, halkın da  31 Mart seçimlerine giderken oynanan oyunları iyi okuyup sandıkta tercihini  yapması gerektiğini sözlerine ekledi.