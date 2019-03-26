Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart pazar günü yapılacak mahallî seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Güven, YSK’nın, il seçim kurulları ve ilçe seçim kurullarının seçim için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek “31 Mart’taki seçimleri bekliyoruz” dedi. Oy kullanma hakkına sahip tüm vatandaşların mutlaka sandığa giderek oylarını kullanmalarını isteyen Güven “Demokrasi böyle tesis edilir. Sonuçlar ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Kazasız, belasız güzel bir seçim olmasını da temenni ediyorum” diye konuştu. Seçmen listelerini 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirdiklerini anlatan Güven, şöyle devam etti:

Bu kapsamda askere giden vatandaşlarımız oluyor. Askıya çıktığımız dönemden bugüne kadar ölen vatandaşlarımız oluyor. Bir de kısıtlama kararı verilen vatandaşlarımız oluyor. Er, erbaşlar, kısıtlama kararı verilenler ve askere gidenleri seçmen kütüğünden tekrar düşüm yaptıktan sonra, düşümden kastım ‘oy kullanamaz’ şerhi işlendikten sonra seçmen kütükleri tamamen oy kullanılabilir hâle geldi. 23 Mart 2019 Cumartesi günü itibarıyla Vatandaşlık Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ölmüş olan 61 bin 332 seçmen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan 551 seçmen, Adalet Bakanlığından alınan bilgilere göre haklarında Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve 406. maddeleri gereğince kesinleşmiş kısıtlama kararları olması sebebiyle oy kullanamayacak 4 bin 949 seçmen, MSB Asker Alma Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre er ve erbaşlar, askere alınan 79 bin 834, itirazen dondurulan üç seçmen olmak üzere 146 bin 669 seçmen sandık seçmen listesinde oy kullanamaz şerhi düşülerek güncellenmiş oldu. Bu kadar vatandaşımız oy kullanamaz hâle geldi. Diğer oy kullanma hakkı olanların da mutlaka gidip oylarını kullanmaları gerekiyor.

DOĞUDA 07.00’DE BATIDA 08.00’DE

YSK Başkanı Güven, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 31 ilde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak uygulanacağını, diğer illerde oy verme saatlerinin 08.00-17.00 olacağını hatırlattı.

Bu arada, yapımı tamamlanan YSK’nın yeni hizmet binasında ilk mesai dün başladı.