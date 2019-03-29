Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millet İttifakı’nın CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, şehit ailelerine verdiği yemekte kendisini “Yavrumu babasız bırakanlarla nasıl bir oldunuz?” diye eleştiren şehit eşi Gülcan Demiryürek’i salondan kovdu. O anları anlatan Demiryürek “Ben orada tepkimi dile getirdim. Kovdular beni... HDP ile ittifak yapmaları bizleri üzüyor. Şehitlerimizin kanını CHP bu şekilde mi temizliyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit eşini arayarak “Dava aç. Bu ülke yolgeçen hanı değil” diye destekte bulundu. PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP’li Karalar’ın skandal hareketi büyük tepki topladı.

ÇELİK: ÖZÜR DİLEMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Bu provokatörü buradan atın, denilmesi tüm milletimize karşı saygısızlık. Çünkü milletimiz varlığını şehitlere borçlu. Şehit ailelerimiz devletimizin ve milletimizin namusu. Sorumluluğu olanlar özür dilemeli” diye konuştu. Adana Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt “Zeydan Karalar’ın şehit eşini salondan kovması, tartaklatması sabrımızı taşırmıştır. Bu davranışı, çirkin zihniyeti şehit aileleri olarak nefretle lanetliyoruz. Yazıklar olsun” diye tepki gösterdi. Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de “Görevi, makamı, yetkisi ne olursa olsun hiç kimse bu vatan için bedel ödemiş şehidimizin ailelerine, onların geride bıraktığı emanetlerine hakaret etme hakkına ve haddine sahip değildir” ifadelerini kullandı.

Tepkilere cevap veren Zeydan Karalar ise kendini “Orada bir saygısızlık olsa, diğer şehit aileleri bize sahip çıkmazdı. Kovma durumu söz konusu asla olmadı” diye savundu.