Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel seçimden birkaç gün önce tatile giren Meclis dün açıldı. CHP ve İYİ Parti Meclis grup toplantısını yaptı. İki partinin liderlerinin de gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yapılan herkesin kınadığı sevimsiz saldırı vardı. Akkuzulu Mahallesi’nde yaşananları ilk defa anlatan Kılıçdaroğlu, kendisine saldıran köylülere “PKK’lı” dedi. Yerel seçimde terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP ile ittifak yapmakta hiçbir beis görmeyen; şehit haberlerinin ardından üzüntüsünü dile getirirken PKK’nın adını anmayan Kılıçdaroğlu, bu yüzden kendisine saldıranları eleştirirken ayarı kaçırdı. CHP lideri şunları söyledi:

TERÖRİSTLER İLE AYNI

Daha namazın başında, sloganlar, hakaretler atıldı. Bırakın bari bir Fatiha okunsun. Bırakın bari bir helallik olsun. İzin vermiyorlar. Bunlar gerçekten Müslüman mı dedim. Bunlar gerçekten şehit ailesine saygı gösteriyorlar mı?

Bana yapılan linç girişiminden çok şehit cenazesine yapılan hakareti eleştiriyorum. Benim vicdanımı derinden yaraladı. Saldırı diyorlar, protesto diyorlar. Hayatımda iki kez polisin zırhlı aracına bindim. İlki Artvin’deydi. Saldırıyı yapanlar PKK idi. Akkuzulu köyünde de Akrep aracına bindim. Akkuzulu köyündeki saldıranların PKK’dan farkı yok. Bana saldıranlar aynı zamanda PKK’lıdır. PKK ülkeyi bölmek istiyor, bunlar da aynı amaçla hareket ediyorlar. Aynı yolun yolcusular.

SALDIRAN İNEK HIRSIZI

Kendisine yapılan muamelenin “açık ve net bir linç girişimi” olduğunu savunan Kılıçdaroğlu “Yapmak istediler ama yapamadılar. Verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu. CHP lideri, saldırı sırasında İstanbul’da miting yapan Ekrem İmamoğlu’nu iki defa aradığını ve mitingi bir an önce sonlandırılmasını istediğini söyledi.

İYİ Parti lideri Akşener de Kılıçdaroğlu’na arka çıktı ve saldırıyı gerçekleştiren kişilerin serbest bırakılmasını eleştirdi. Akşener “Tweet atanı tutuklayıp, yumruk atanı salıvermek, hukukun paspas edilmesidir. İnek hırsızından kahraman çıkarmaya çalışmak, ahlak çöküntüsüdür” diye konuştu.