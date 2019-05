Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da yaklaşık 20 gün önce turfanda patatesin hasadı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda hasadın başlamasıyla birlikte üretici ürününü aldıktan sonra tarlada kalan patatesi toplamak isteyen başakçılar ile üreticiler arasında sıkıntı yaşanmaya başladı. Başakçılar üreticinin ürününü toplamasını beklemeden tarlaya girmek isteyince kavga bile çıktı.



BAŞAK TİMİ OLUŞTURULDU, SÜREKLİ DEVRİYE GEZİYORLAR

Bu nedenle bu yıl Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarındaki patates tarlalarında başakçıların tarlaya girmesini engellemek için "başak timi" oluşturdu. Başak timleri sorumluluk alanlarındaki tarla etrafında hem sürekli devriye gezip hem de 155'e gelen ihbarlara göre hareket edip başakçılarla mücadeleye başladı. Polis ellerinde coplarla tarla başlarında nöbet tutmaya başladı.





TARLADAN UZAKLAŞANA KADAR TAKİP ETTİLER

Polis bu nöbeti tutarken 155'e "Tarlada ürünümüzü toplamadan başakçılar tarlanın etrafını sardı yardım edin" ihbarı geldi. Bu ihbar üzerine harekete geçen başak timi hemen olay yerine giderek traktör, minibüs, kamyonet ve at arabasıyla patates tarlasına girmeye hazırlanan başakçıları uzaklaştırmaya çalıştı. Uzaklaşmak istemeyen başakçılara karşı cop çıkartan polis onlar tarladan uzaklaşana kadar takip etti. Başak timi sık sık da araç megafonundan "başakçılar tarla yanından uzaklaşın, "Başakçı kalmasın" diye uyarıda bulundu. Polis uzun uğraşlar sonunda başakçıları tarla başından gönderdi. Başak timinin nöbeti ve devriyesi patates tarlası civarlarında devam ediyor. Başakçılar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterip terlik fırlattı.



Üreticiler ise her yıl başakçılar ile başlarının dertte olduğunu ancak bir türlü çare bulunamadığını çözümün başak toplamaya gelenlerin evlerinden çıkmasının engellenmesi olduğunu söyledi.