Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimlerden önce “kimseyi işten çıkarmayacağım” diyen CHP’li Başkan Tanju Özcan’ göreve gelmesinin ardından çark etmiş, ilk icraat olarak da 97 işçiyi işten çıkarmıştı. Bir süredir eylem yapan işçiler, belediyenin önüne “Söz namustur” yazılı siyah çelenk bıraktı. İşçilere Eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da destek verdi. İşçiler adına açıklama yapan Belediye-İş Sendikası Denetleme Kurulu Başkanı İdris Ersoy, “Bugün 1 Mayıs’ta, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı noter huzurunda verdiği ‘Hiçbir emekçiyi işten çıkarmayacağım.’ şeklindeki taahhüdünü yerine getirmeye bir kez daha davet ediyoruz” dedi.