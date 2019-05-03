Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışı gerçekleşecek Büyük Çamlıca Camisi’nde okunan ezanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve binlerce kişi cuma namazı kıldı. Hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu cuma namazını kılan Erdoğan’a yabancı devlet temsilcileri ve devlet erkanı da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın namazın ardından açılış töreninde konuşma yapması bekleniyor.