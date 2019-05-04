İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin duyurusuna göre, 300 gramlık pide, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik koordinasyonunda alınan karar gereği 2018'de olduğu gibi bu yıl da 1 liradan satışa sunulacak.
İstanbul'da Halk Ekmek pidesi 1 liradan satılacak
04.05.2019 - 12:59 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ramazan ayı boyunca İstanbul Halk Ekmek büfelerinde pide 1 liradan satılacak.
Kaynak: AA
Etiketler : ramazan pidesi,pide,halk ekmek,
622178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622178.aspx
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