Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili değerlendirmesinde "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail'in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Mustafa Varank, İsrail ordusunun AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla AA Genel Müdürü Kazancı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şiddetle kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak İsrail ordusunun AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.