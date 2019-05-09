Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, 11 muvazzaf asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 6 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.