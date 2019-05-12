Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan genelgede, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanların yurt içi ve yurt dışına yapacakları seyahatlerde uygulanacak karşılanma ve uğurlamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, Cumhurbaşkanının yurt içi seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali, belediye başkanı ve garnizon komutanı hazır bulunacak. TBMM Başkanının yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde karşılanma ve uğurlanmasında vali veya vali yardımcısı ile belediye başkanı ya da vekili, bakanların karşılanma ve uğurlanmasında ise vali ve belediye başkanı veya görevlendirilecek birer yetkili hazır olacak.