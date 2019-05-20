Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda Kayseri merkezli olarak Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 23 zanlıdan 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 16 tutuklama
20.05.2019 - 21:00 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 16'sı tutuklandı.
Etiketler : Kayseri,FETÖ,
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