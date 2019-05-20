Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda Kayseri merkezli olarak Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 23 zanlıdan 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.