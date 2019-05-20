Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Lideri Bahçeli, kendisinin kullandığı 1988 model 740 GL Volvo aracı ile Başkent sokaklarında gezdi. Bahçeli, aracı kullanırken en çok sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur’un kendisi için yazdığı ‘Bu Bana Yeter’ şarkısını dinledi. Bahçeli'nin Volvo aracı ilk klasik arabalarından biri olarak biliniyor.