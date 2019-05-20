MHP Lideri Bahçeli, kendisinin kullandığı 1988 model 740 GL Volvo aracı ile Başkent sokaklarında gezdi. Bahçeli, aracı kullanırken en çok sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur’un kendisi için yazdığı ‘Bu Bana Yeter’ şarkısını dinledi. Bahçeli'nin Volvo aracı ilk klasik arabalarından biri olarak biliniyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin klasik araba turu
20.05.2019 - 21:35 | Son Güncelleme: 20.05.2019 - 22:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarında klasik aracıyla gezdi.
Etiketler : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,Ankara,klasik araba turu,
625948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625948.aspx
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