Ayrıntılar geliyor...
FETÖ'nün bilişim yapılanmasında 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
21.05.2019 - 12:36 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik soruşturmada 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : fetö,
626102 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626102.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:25
- Sabah03:45
- Güneş05:34
- İşrak06:26
- Öğle13:12
- İkindi17:10
- Akşam20:29
- Yatsı22:21
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay