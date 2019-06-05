Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı’nda Mehmetçiklerle bayramlaştı. Bakan Soylu, ardından “Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın Şırnak’ın İdil ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Soylu “Hep birlikte dik duracağız. Allah’a şükürler olsun ki bu kalleşlikleri, bu ihanetleri yapanların yanına hiç bırakmadık. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar” dedi.

PROVOKASYONA GELMEM

Kato Dağı’ndan Trabzon’a geçen Soylu, havalimanında Ekrem İmamoğlu’nu karşılayanlar arasında bulunan bir kişinin sarf ettiği sözle ilgili, “Oradan bir söz geldi, ‘Akıllı ol Süleyman Soylu’ diye. Bakın, ben akıllı olurum, ben buraya Selahattin Demirtaş’ın kucağından gelmedim, ben buraya Kato Dağı’ndan geldim. Buna cevap vermekten yoksun bir adam değilim biliyorsunuz ama ben provokasyona gelmem” dedi.

KATO’YA BAYRAĞI DİKTİK

Kato Dağı’nın artık ay yıldızlı bayrağın hüküm sürdüğü, ezan-ı Muhammedi’nin beş vakit okunduğu bir yer olduğunu söyleyen Soylu, “Biz hep, ‘Bu terör bitecek, ülkem huzur içerisinde olacak’ dedik. Şimdi burada bir şey söylüyorum, Kato Dağı’ndan Kandil Dağı’na az mesafe kaldı Trabzon, az mesafe” diye konuştu.

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ŞEHİT BABASI ÜÇ KARDEŞ EVLATLARIYLA GURURLU

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Hüseyin, Ömer ve Gazi Orçan kardeşler, 1993 ile 2009 yılları arasında birer oğullarını vatani görevleri sırasında terörle mücadelede şehit verdi. Hüseyin-Elif Orçan’ın yedi çocuğundan biri olan İsmail Orçan (21), piyade er olarak Şırnak’ta vatani görevini yaparken 26 Ağustos 1993’te Cudi Dağı’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Dokuz çocuk sahibi Ömer-Eşe Orçan çiftinin oğulları Piyade Er Ramazan Orçan (21) ise 17 Mayıs 2005’te Gabar’da üs bölgesine giderken PKK’lı teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Gazi-Nuriye Orçan’ın altı çocuğundan biri olan Abuzer ise mahallede ‘Orçan’ soyadının fazla olması sebebiyle soyadını ‘Doğan’ olarak değiştirdi. Abuzer Doğan, daha sonra girdiği uzman çavuşluk sınavını kazandı. Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan (33) da, kuzenleri gibi 28 Mayıs 2009’da Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyona giderken kayalıklardan düşerek şehit oldu. Şehit çocuklarının aynı mahalledeki mezarlarını bayramda ziyaret eden Orçan kardeşler “Bu bir rastlantı değil. Bu, Allah’ın bizlere verdiği bir nimettir. Biz bununla gurur duyuyoruz” dedi.

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HDP'LİLER TERÖRİST MEZARLIĞINDA

HDP yöneticileri, Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile ölen teröristlerin mezarlarını ziyaret etti. HDP Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun, Saliha Aydeniz, Musa Farisoğulları, HDP ile DBP il ve ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, terörist mezarlıklarını beraber gezdiler. Hain terör örgütünün savunucularının gezdikleri mezarlıkların, Hendek operasyonunda öldürülen teröristlere ait olduğu belirtildi.