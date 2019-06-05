Mehmetçik ile bayramlaşan, askerlerin aileleriyle telefonda görüşen Akar, "Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden arındıracağız" dedi.
Akar: Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız
05.06.2019 - 10:03 | Son Güncelleme: 05.06.2019 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Pençe harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Balkayalar'da sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne gitti.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri,
629328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629328.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER