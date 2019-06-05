Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçik ile bayramlaşan, askerlerin aileleriyle telefonda görüşen Akar, "Pençe Harekatımız devam ediyor. Teröristlerin Pençe harekat bölgesindeki tüm inlerine girilecek. Orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız. Orayı teröristlerden arındıracağız" dedi.