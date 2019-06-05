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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: 2 gözaltı
05.06.2019 - 10:17 | Son Güncelleme: 05.06.2019 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
629329 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629329.aspx
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