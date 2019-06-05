Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in turizm ilçelerinden Çeşme, her bayram olduğu gibi bu bayram da tatilcilerin akınına uğradı. Bayramın ikinci gününde de çoğunlukla İzmir, Aydın, Denizli, Çanakkale ve Manisa'dan olmak üzere çok sayıda tatilci soluğu Çeşme'de aldı. Tatilciler, Çeşme girişinde ve İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı ile Çeşme gişelerinde uzun kuyruklara neden oldu. İlçedeki otoparklarda ve sokaklarda park yeri kalmadı. Polis ve jandarma ekipleri trafiğin yoğun olduğu yerlerde görev yaparak, trafik akışının hızlanmasını ve sürücülerin güven içinde ilerlemesini sağladı.



