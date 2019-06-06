Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere ülkenin çeşitli birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Hatay'ın Kırıkhan İlçesi üzerinden, Kumlu İlçesine geçiş yaptı. Askeri konvoy Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısından birliklere takviye olarak gitti.
Suriye'ye asker takviyesi devam ediyor
06.06.2019 - 20:49 | Son Güncelleme: 06.06.2019 - 20:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kumlu ilçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır kapısından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı asker ve zırhlı araç gönderdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,TSK,
629571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629571.aspx
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