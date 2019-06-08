Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Boğaziçi Sokak üzerinde düğün halayı çeken kalabalığın arasına, dün saat 23.00 sıralarında 81 DT 359 plakalı otomobil daldı. Halaydaki Seval Dumanlı (35), Gülistan Kanar (47), Göksel Dumanlı (12) ve Sinem Dumanlı (16) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobildeki A.Y. ve O.K. gözaltına alındı. Aracı hangisinin kullandığı ise henüz tespit edilemedi. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.