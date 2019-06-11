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Ankara'da FETÖ soruşturması: 52 gözaltı kararı
11.06.2019 - 09:01 | Son Güncelleme: 11.06.2019 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 50 ASTSUBAY ve 2 MAHREM İMAM olmak üzere TOPLAM 52 ŞÜPHELİ hakkında 11.06.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı veridi. Gözaltına alınan ASKER şüphelilerin 48'i GÖREVDE olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandığı öğrenildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.
Etiketler : fetö,soruşturma,gözaltı,
630267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630267.aspx
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