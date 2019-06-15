Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Harekat kapsamında son olarak 3 kilogramlık amonyum nitrat ana imha hattına bağlı infilaklı fitil elektrikli fünyesi ve kablo tespit edildi. Kablonun devamında yaklaşık 5 kilogramlık bir amonyum nitrat ana imha hattı daha bulunarak imha edildi" ifadeleri kaydedildi.
Pençe Harekatı kapsamında teröristlere ait amonyum nitrat ana imha hattı imha edildi
15.06.2019 - 14:54 | Son Güncelleme: 15.06.2019 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait malzemelerin imha edildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : pençe harekatı,imha amonyum nitrat,
631178 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631178.aspx
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