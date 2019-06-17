Otoyolun İzmit Doğu Kavşağı Ankara istikametinde 22 Mayıs'ta başlayan, bayram ve sınav günlerinde ara verilen üst yapı yenileme çalışmaları yeniden başladı.
Çalışma kapsamında ekipler, güzergahta asfaltlama işlemi gerçekleştiriyor.
İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arası, çalışmaların biteceği 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak.
Kara yolları görevlilerinin bölgedeki ışıklandırma ve yön tabela çalışmalarının ardından ekipler, otoyolu kullanmak isteyen sürücüleri İzmit Doğu gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
Sürücüler, D-100 kara yolunu takiben Adapazarı gişelerinden tekrar otoyola girebiliyor.