Otoyolun İzmit Doğu Kavşağı Ankara istikametinde 22 Mayıs'ta başlayan, bayram ve sınav günlerinde ara verilen üst yapı yenileme çalışmaları yeniden  başladı.

Çalışma kapsamında ekipler, güzergahta asfaltlama işlemi  gerçekleştiriyor.

İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arası,  çalışmaların biteceği 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak.

Kara yolları görevlilerinin bölgedeki ışıklandırma ve yön tabela  çalışmalarının ardından ekipler, otoyolu kullanmak isteyen sürücüleri İzmit Doğu  gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Sürücüler, D-100 kara yolunu takiben Adapazarı gişelerinden tekrar  otoyola girebiliyor.