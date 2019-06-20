Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzellik sektöründe bilimsel gelişmeler yaşanıyor. Ünlü isimlere yaptığı kirpik tasarımlarıyla ve buluşlarıyla dünya genelinde bir çok kez ödüle layık görülen Vizon Kirpik Kurucusu Kübra Karaöz, kirpiğin altın oranını keşfeden yeni bir alet ortaya çıkararak bir ilke imza attıklarını söyledi.

"Dünya güzellik sektöründe bir ilk"

Yaptığı buluş sayesinde uluslararası mecrada dikkat çeken Karaöz, tüm patentlerinin kendisine ait olduğu buluşunu yakında güzellik sektörüne sokacaklarını açıkladı. Gözpınarı ve gözün bitiş noktasındaki mesafeyi ölçen aletle, her bir kirpiğin taşıyabileceği kirpik hesap ediliyor ve matematiksel ölçümle kirpik tasarımı yapılıyor. Söz konusu cihazı "Güzellik sektöründe bir ilk" sözleriyle niteleyen Karaöz, şimdiden Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin ilgisini çektiklerini ifadelerine ekledi.