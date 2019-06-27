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İçişleri Bakanlığı trafik magandalarına göz açtırmıyor
27.06.2019 - 12:15 | Son Güncelleme: 27.06.2019 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan trafik magandalarına” göz açtırmıyor. Bakanlık, 26 Haziran 2018- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında trafikte makas terörüne 23 bin 776 adet, drift terörüne ise 2 bin 188 adet cezai işlem uyguladı. Trafikte usulsüz çakar lamba kullananlar da trafik ekipleri denetimlerinden kurtulamadı. 4 bin 375 adet usulsüz çakar lamba kullanımına cezai işlem uygulandı.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,trafik magandaları,
633335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633335.aspx
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