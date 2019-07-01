Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) denizlerimiz için her geçen gün artan ciddi tehlikelere dikkat çekti.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberiene göre TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, "Türkiye denzileri giderek artan ciddi tehlikelerle karşı karşıya. Bunlar kara kökenli kirlenme, aşırı avcılık, kıyıların tahribi, yabancı denizel türlerin girişi ve başlı başına bir tehdit olan iklim değişikliğidir.

Ülkemiz bu tehlikelere kayıtsız kalamaz. Ulusal bire seferberlik gerekiyor. Karadeniz'de arıtma eksikliği ve katı atıklaırn denize atıldığını görüyoruz. Yasadışı ve aşırı balıkçılık canlı kaynaklarımızı tüketiyor" dedi.

MARMARA KORUNMAYI BEKLİYOR

Marmara Denizi'nde çözünmüş oksijen eksikliği nedneiyle hidrojen sülfr gazının oluştuğunuz söyleyen Öztürk, ışık geçirgenliği hakkında uyardı.

Öztürk, "1985 yılında ışık geçirgenliği 15 metreydi, günümüzde 2 metre. Marmara'da canlı kaynaklarının stokları yıprandı ve deniz gıda güvenliğimiz tehdit altına girdi. Marmara'da 100'den fazla yabancı denizel türün girişinin azaltılaması için ticaret gemileirnde balast suyu değişiminin durdurulması şart. Yani Marmara korunmayı bekliyor, böylece Karadeniz ve Ege Denizi de iyileşecek. Marmara'nın korunması için bir eylem planına ve koruma alnalarına gerek var" diye konuştu.

AKDENİZ BETONLAŞMA TEHDİDİNDE

Ege ve Akdeniz'deki temiz kıyı ve deniz imajının kirlilik ve betonlaşma nedeniye bitmek üzere olduğunu belirten Öztürk, "Artan evsel atıklarla ekosistem geri dönülmez bir şekilde hasar görmekte. Evsel atıkların tam olarak bertaraf edilmesi için gerekli yatırımların yapılması şart. Gemi kökenli kirlenmenin önlenmesi için Mavi Kart uygulaması gözden geçirilmelidir" dedi.

Denizlerimizin en derin noktalarında bile plastik atıklar olduğunu belirtenb Öztürk, şöyle devam etti: "Tek kullanımlık plastiklerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. Denizlerimize yerleşen yabancı deniz canlılarının yayılımında kirlenmenin etkisi var. Birçok yabancı türün yıkıcı etkileri görülmekte. Deniz ulaşımının teşvik edilmesi ve toplu taşımanın özendirilmesiyle, karbon ayak izimiz azalacaktır."