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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
12.07.2019 - 14:56 | Son Güncelleme: 12.07.2019 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Kuzey Irak,hava harekatı,
636604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/636604.aspx
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