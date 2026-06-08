Özellikle bol oksijeni ile bilinen yaylaların herkeste aynı rahatlatıcı etkiyi oluşturmadığı ortaya çıktı. Uzman isim Ağır KOAH, astım, kalp yetmezliği hastalıklarında yaylaya çıkmanın nefes darlığına yol açabileceğini belirterek risklere dikkat çekti.

Karadeniz'de yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yaylalara göç hareketi başladı. Serin havası, temiz atmosferiyle her yıl binlerce kişinin tercih ettiği yaylalar için önemli bir uyarı geldi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaylalardaki düşük nem oranının yaz aylarında vatandaşlara daha rahat nefes alma imkanı sunarken bazı kişilerde ise nefes darlığı oluşturabileceğini vurguladı.

Yaylalarda bilinmeyen tehlike! Bol oksijen nefes darlığına yol açabilir, 3 hastalığa dikkat

“SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK İYİ”

Özlü, şöyle konuştu:

Yaylalar kent göre daha temiz olduğu yerler. Kent havasında egzoz gazları, fabrikadan çıkan atıklar, evlerde ısınma ve pişirme amaçlı yakıtların saldığı sera gazları yoğun ama yaylalar öyle değil. Yaylalarda temiz hava soluyorsunuz. Nem oranı da düşük. Karadeniz Bölgesi'nde yaz ayları geldiğinde sahilden yaylalara göç olurdu. Sağlık açısından çok iyi.

“RİSKLİ OLABİLİR”

Dr. Özlü “Özellikle ağır KOAH, astım, kalp yetmezliği, akciğer sertliği gibi kontrol altında olmayan solunum yolu hastalıklarında ve kalp hastalıklarında yaylalar hastalar için riskli olabilir" diyerek uyardı.

Yaylalarda bilinmeyen tehlike! Bol oksijen nefes darlığına yol açabilir, 3 hastalığa dikkat

“POLEN ALERJİLERİ TETİKLENEBİLİR”

Uzman isim polen alerjisi olanları da uyardı. Yaylaların alerjik reaksiyonları tetikleyebileceği ifade eden Özlü, "Özellikle kandaki oksijen düzeyi düşük olan hastaların yüksek rakımlı yaylalara çıkması orada nefessiz kalmalarına yol açabilir. Eğer ağır solunum yolu ve kalp hastalığınız varsa yaylaya çıkmadan önce hekiminiz ile görüşmeniz gerekiyor. Eğer hastalıkları kontrol altındaysa ve çok ağır değilse çıkabilirler. Yaylalarda bazen polen alerjileri tetiklenebilir. Yemyeşil yaylalar ve doğal olarak çiçekler oluyor. Polenlere duyarlılığı olan astımlı hastalar varsa hırıltı, öksürük, tıkanma gibi sorunlar yaşayabilirler. Ona dikkat etmek lazım" diye konuştu.

Yaylalarda bilinmeyen tehlike! Bol oksijen nefes darlığına yol açabilir, 3 hastalığa dikkat

“GÜNEŞE DİKKAT ETMEKTE FAYDA VAR”

Dr. Özlü, şöyle uyardı;

Yaylalarda güneş ışığı daha yakından geldiği için öğle saatlerinde arasında güneş altında gölgesiz yerlerde dolaşmamak lazım. Dolaşacaksanız şemsiyeyle ve kapalı kıyafet giyinmek lazım. Yaylalara maruz kalınan güneş daha çok yakıcıdır. Ciltte yanmalara neden olabilir ve gözde hasar olabilir. Yayla güneşine dikkat etmekte fayda var.

Yaylalarda bilinmeyen tehlike! Bol oksijen nefes darlığına yol açabilir, 3 hastalığa dikkat

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