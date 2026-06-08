Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 62 işçi alımı için harekete geçti. Yayımlanan ilan doğrultusunda merkez/taşra belirsiz süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere farklı eğitim düzeylerinde 62 sürekli işçi alımı yapılacak. Peki, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 62 işçi alımı için yazılı ilan paylaştı. Yayımlanan ilanda; "Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerinden ve Kurumun internet sitesinden 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir." denildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 62 işçi alacak (Başvuru şartları ve tarihleri paylaşıldı)





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