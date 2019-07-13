Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında çektiği görüntü ve fotoğrafları bütün dünya medyasına aktaran İhlas Haber Ajansı (İHA), kalkışmanın üçüncü yıl dönümünde İstanbul Havalimanı’nda “15 Temmuz hain darbe girişimini unutma, unutturma” isimli fotoğraf sergisi açtı. İç Hatlar Terminali Gidiş katında hazırlanan serginin açılışı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO’su Kadri Samsunlu, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İhlas Haber Ajansı Pazarlama Koordinatörü Ahmet Burak Varlık ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Sergideki fotoğrafları yakından inceleyen Samsunlu “15 Temmuz tarihimizde çok üzücü ve önemli bir sayfa. Türkiye büyük bir egemenlik ve demokrasi kavgasını kazandı. Buradaki fotoğrafları ziyaret edenler, görecekler ki insanlar tankları yendi. Bundan dolayı her zaman hatırlamamız gereken, kendi çocuklarımıza da bunu çok güzel bir şekilde anlatmamız gereken bir gün olarak görüyorum. Biz de burada halkımızın İhlas Haber Ajansının müthiş fotoğrafları arasında 15 Temmuz’u tekrar yaşamalarını unutmamalarını sağlıyoruz” dedi.

İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş “İstanbul’da 4 noktada sergilerimizi açtık. Son olarak da İstanbul Havalimanı’nda İGA’nın İç Hatlar Gidiş Terminali’ndeki galerisinde o dehşetin fotoğraflarını sergiliyoruz. Burada çok yoğun bir geçiş var. İnsanlar bir hafta boyunca İhlas Haber Ajansının çektiği 15 Temmuz fotoğraflarını yakından inceleyebilirler” şeklinde konuştu. İHA’nın kalkışma sırasında unutulmayan fotoğraflarından oluşan benzer sergileri İstanbul’un yanı sıra Ankara, Bursa ve Balıkesir’de olmak üzere toplam dokuz noktada vatandaşların ziyaretine açıldı.